Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin son durumu havadan görüntülendi

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abduhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. Alınan karar doğrultusunda tarihi hastanede çalışma başlatılmıştı.

Hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları devam ediyor. Hastanede yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi. Başta koronavirüs hastaları olmak üzere diğer hastalara da hizmet verecek olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak.

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