Tarihi geçen sucukları satan satıcıdan ilginç savunma: Gözlerim iyi görmüyor

​Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine semt pazarı çevresinde minibüsle sucuk satışı yapan bir seyyar satıcıya denetim yaptı. Yapılan incelemede 100 kilo tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan sucuk ele geçirildi. Gözlerinin iyi görmediğini ve bu nedenle dikkat etmediğini öne süren satıcıya idari para cezası uygulandı. Tutanakla el konulan bozuk ürünler, ekiplerin kontrolünde imha edildi.

(DHA)