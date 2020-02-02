Tarihi anlaşmanın mimarından Doğu Akdeniz kitabı
Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren ‘Türkiye-Libya Anlaşması’nın mimarı Yaycı, izlenecek stratejiyi kaleme aldı.
ANKARA
Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının tezini ortaya atan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, ‘Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye’ adlı kitap yazdı. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin bastığı kitapta, doğalgaz ve petrol rezervlerinin tespitinden sonra dünyanın en sıcak bölgelerinden biri haline gelen Doğu Akdeniz’in, Türkiye’nin geleceğinde hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
GELİRİ DENİZ MÜZESİNE
Yeraltı kaynağının paylaşımında izlenmesi gereken stratejiyi anlatan Yaycı, kitap gelirini Barbaros Hayreddin Paşa’nın heykellerin de bulunduğu Beşiktaş Deniz Müzesi’ne bağışlandı.
KAPAKTAKİ MESAJ
Kitabın kapağındaki görseller dikkat çekti. Kalem tutan bir denizci elinin görüldüğü fotoğrafta, kol düğmesindeki kalyon ve kalemdeki Osmanlı Tuğrası’nın ‘deniz gücü’nü simgelediği belirtildi.