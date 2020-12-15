Tarihçileri heyecanlandıran keşif! Terkos Gölü kurudu Roma yolu bulundu

İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmurlar barajlara etki etmeyince doluluk oranı yüzde 21 seviyesine kadar indi. Kente su sağlayan önemli barajlardan Terkos Gölü’nde de sular kıyıdan yaklaşık 500 metre çekildi. Bazı balıkçı teknelerinin karaya oturduğu gölde, tarihçileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Birkaç gün önce kuruyan gölde Roma dönemine ait yol keşfedildi.

AĞVA’YA KADAR UZANIYOR



İlk incelemede taş döşenerek yapılan yolun Ağva’ya kadar uzandığı saptandı. Romalıların tarih boyunca 120 bin km yol inşa ettiğine dikkat çekildi. Tarihi yol için uzman ekipler tarafından inceleme başlatılacağı bildirildi.

Tarihinin en kurak mevsimlerinden birini yaşayan gölde tekneler karaya oturdu.