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  3. Tarih belli oldu! İsrail ve BAE arasındaki ihanet anlaşması 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacak
08 Eylül 2020 Salı 21:44 | Son Güncelleme:

Tarih belli oldu! İsrail ve BAE arasındaki ihanet anlaşması 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacak

Tarih belli oldu! İsrail ve BAE arasındaki ihanet anlaşması 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacak
AA

İsrail ve BAE arasındaki "normalleşme" adı altındaki ihanet anlaşmasına tepkiler sürerken anlaşmanın tarihi belli oldu. ABD'den yapılan açıklamada anlaşmanın 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacağı duyuruldu.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" ilişkin anlaşmanın resmi imza töreninin 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacağı bildirildi.

AA'nın haberine göre, Basına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, düzenledikleri telekonferansta İsrail-BAE anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında varılan anlaşma için resmi imza töreninin 15 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da yapılacağını kaydeden yetkililer, BAE ve İsrail heyetlerinin başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in kardeşi BAE Dışişleri Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın olmasının beklendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İhanet anlaşması için tarih belli oldu
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