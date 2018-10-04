Tarih ayağa kalktı, öğrencileriyle buluştu 

Bülent ŞANLIKAN

Dünyanın gözbebeği

2018-2019 Akademik Yılı’ndan itibaren, Süleymaniye Külliyesi’ne bağlı Mülâzimler Medresesi, Dâru’l-Hadis, Dâru’l-Kurra, Medrese-i Sâlis ve İmaret, Üniversitenin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Enstitüsü, Süleymaniye İlim ve Araştırma Merkezi ile Onur Programı’na ev sahipliği yapacak. Açılış töreninde konuşan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise “Bu medreselerin yeniden dünya çapında ilim merkezi olması ve en üst şekilde İslami ve sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sunacak aynı zamanda üst düzey öğrencilerin yetişmesini sağlayacak. Burasın bütün dünyanın gözbebeği bir araştırma merkezi olacak” dedi.

İlk ders verildi

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapan Muhaddis Muhammed Avvame, Prof. Dr. Bruce Lawrence ve Doç. Dr. Mehdin Çiftçi açılış dersini verdi.