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  3. Tarifini Sağlık Bakanlığı verdi! Adım adım maske yapımı

Tarifini Sağlık Bakanlığı verdi! Adım adım maske yapımı

Tarifini Sağlık Bakanlığı verdi! Adım adım maske yapımı

Sağlık Bakanlığı, evde maskelerin nasıl yapılacağını adım adım tarif etti, kullanımı konusunda ise vatandaşları bilgilendirildi.

OSMAN NURİ CERİT

• Sıkı dokunmuş pamuklu kumaş 24 santime 18 santim ölçüsünde iki adet olmak üzere kesin, üst üste koyun.

• Uzun kenarları bir santim içeri doğru katlayın ve dikin.

• Kısa kenarları 1.5 santim içeri doğru katlayın, içinden ip veya lastik geçecek şekilde boşluk bırakarak iç kenarından dikin.

• İpi kumaşı veya lastiği maskenin kısa kenarlarının içinden çengelli iğne veya tel toka yardımıyla geçirin.

• Lastik kullandıysanız maskenin yanlarındaki dikişli bölümün içinden geçirdiğiniz lastiklerin uçlarını sıkıca bağlayın.

• Esnek olmayan kumaş kullandıysanız dikişli bölümün içinden geçirdikten sonra uçlarını bağlayın.

• İçinden ip veya lastik geçirdiğiniz kısa kenarları büzdükten sonra ipin, lastiğin giriş-çıkış yerlerini dikerek ipi veya lastiği sabitleyin.

DİKİŞSİZ MASKE İÇİN

• Pamuklu kumaşı karşılıklı iki kenarından yaklaşık 10 santim içe doğru katlayın.

• Elde ettiğiniz dikdörtgen şeklindeki kumaşı, iki uzun kenar ortada buluşacak şekilde tekrar içe doğru katlayın.

• Paket lastiği veya lastikli saç tokasını dikdörtgen şeklindeki kumaşın iki kısa kenarından geçirip katlayın. 

2 YAŞ ALTI KULLANMASIN

• Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için yanınızda birden fazla maske taşıyın.

• Temiz ve kirli maskeleri ayrı naylon torbalarda taşıyın, tekrar kullanmayın.

• 2 yaş altı çocuklarla, solunum sıkıntı olanlar maske takmasın.


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