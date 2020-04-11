Tarifini Sağlık Bakanlığı verdi! Adım adım maske yapımı
Sağlık Bakanlığı, evde maskelerin nasıl yapılacağını adım adım tarif etti, kullanımı konusunda ise vatandaşları bilgilendirildi.
OSMAN NURİ CERİT
• Sıkı dokunmuş pamuklu kumaş 24 santime 18 santim ölçüsünde iki adet olmak üzere kesin, üst üste koyun.
• Uzun kenarları bir santim içeri doğru katlayın ve dikin.
• Kısa kenarları 1.5 santim içeri doğru katlayın, içinden ip veya lastik geçecek şekilde boşluk bırakarak iç kenarından dikin.
• İpi kumaşı veya lastiği maskenin kısa kenarlarının içinden çengelli iğne veya tel toka yardımıyla geçirin.
• Lastik kullandıysanız maskenin yanlarındaki dikişli bölümün içinden geçirdiğiniz lastiklerin uçlarını sıkıca bağlayın.
• Esnek olmayan kumaş kullandıysanız dikişli bölümün içinden geçirdikten sonra uçlarını bağlayın.
• İçinden ip veya lastik geçirdiğiniz kısa kenarları büzdükten sonra ipin, lastiğin giriş-çıkış yerlerini dikerek ipi veya lastiği sabitleyin.
DİKİŞSİZ MASKE İÇİN
• Pamuklu kumaşı karşılıklı iki kenarından yaklaşık 10 santim içe doğru katlayın.
• Elde ettiğiniz dikdörtgen şeklindeki kumaşı, iki uzun kenar ortada buluşacak şekilde tekrar içe doğru katlayın.
• Paket lastiği veya lastikli saç tokasını dikdörtgen şeklindeki kumaşın iki kısa kenarından geçirip katlayın.
2 YAŞ ALTI KULLANMASIN
• Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için yanınızda birden fazla maske taşıyın.
• Temiz ve kirli maskeleri ayrı naylon torbalarda taşıyın, tekrar kullanmayın.
• 2 yaş altı çocuklarla, solunum sıkıntı olanlar maske takmasın.