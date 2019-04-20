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  3. Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 7 yaralı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 7 yaralı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönenleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 taraftar yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda, sürücüsün ismi öğrenilemeyen 34 HP 7185 plakalı tır, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında 16 DBG 26 plakalı Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki trafik, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Otoyolun Ankara yönünde, uzun araç kuyruğu oluştu.

(AA)

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