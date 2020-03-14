Taraftar ayrı görüşte

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor taraftar grupları liglerin ertelenmesi ve seyircisiz oynanması konusunda ikiye ayrıldı. Taraftar gruplarının açıklamaları şöyle:

(ultrAslan) Sebahattin Şirin: “Avrupa’nın neredeyse bütün ligleri ertelendi. Önemli olan şampiyonluk veya kupa değil. Önemli olan insanımızın sağlığı.”

(ultrAslan) Yılmaz Tutuş: “Maçları komple ertelesinler, seyircisiz olmasının anlamı yok. Avrupa’nın bir çok ülkesinde ertelendi ligler"

(12numara.org) Mehmet Alakuş: “Liglerin askıya alınması daha uygundur. Seyircisiz oynamak bir tedbir değil. İnsanlar yine toplu olarak maçları izleyecek. Bu da salgın için bir ortam sağlıyor. Premier Lig’de olduğu gibi ertelenmeli ligler. En azından Dünya Sağlık Örgütü virüsün kontrol altına alındığını açıklayana kadar ligler askıya alınmalı.”

Trabzon Vakfıkebirliler: “Sağlık açısından seyircisiz oynanması olumludur. Devletimizin aldığı karar yerindedir. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Biz seyircisiz oynanmasından yanayız.”