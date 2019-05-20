Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0113
  • 6,716
  • 246.834
  • 86.858
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tamir için bıraktığı ayakkabıyı almaya gitti, iş yeri sahibini asılı buldu

Tamir için bıraktığı ayakkabıyı almaya gitti, iş yeri sahibini asılı buldu

Tamir için bıraktığı ayakkabıyı almaya gitti, iş yeri sahibini asılı buldu

Çorum'da ayakkabı tamircisi Osman Ş. (67), iş yerinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Tamir için verdiği ayakkabılarını almaya gelen Emine Ç., Osman Ş.'yi asılı görünce fenalaştı.

Olay, öğlen saatlerinde Çepni Mahallesi Aynalı 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Ayakkabı tamir dükkanına gelen Emine Ç., iş yeri sahibi Osman Ş.'nin iple tavana asılı olduğunu gördü. Kadının çığlıkları üzerine olay yerine gelen çevredeki iş yeri sahipleri, Osman Ş.'yi yere indirdi. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Osman Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Osman Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şokunu yaşayan Emine Ç.'ye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Galatasaray, Süper Lig´in 33. haftasında Medipol Başakşehir´i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Cimbom Attı, GS TV Spikerleri Çıldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Minik Nurcan gözyaşları içinde toprağa verildi

Lazer silahına hava savunma görevi