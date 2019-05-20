Tamir için bıraktığı ayakkabıyı almaya gitti, iş yeri sahibini asılı buldu

Olay, öğlen saatlerinde Çepni Mahallesi Aynalı 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Ayakkabı tamir dükkanına gelen Emine Ç., iş yeri sahibi Osman Ş.'nin iple tavana asılı olduğunu gördü. Kadının çığlıkları üzerine olay yerine gelen çevredeki iş yeri sahipleri, Osman Ş.'yi yere indirdi. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Osman Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Osman Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şokunu yaşayan Emine Ç.'ye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)