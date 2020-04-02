Talepler patladı, maske borsası oluştu

SONER KAN

Koronavirüs salgınının hızla yayılması ve eczanelerde yeterli düzeyde maske bulunamaması, özellikle sanal alemde maske borsası oluşturdu. Eline ipliği alıp maske ören ev kadınları da var, nano teknolojiyle üretilen maskeler de. İşi modaya çevirerek, özellikle kadın ve çocuklar için özel maske tasarlayanlar da. Hızını alamayıp, sırf sosyal medyada takipçi sayısını arttırmak için çekilişle maske dağıtanlar da dikkat çekiyor.

SAHTE ÜRETİM NUMARASI

Nerede ve hangi şartlarda üretildiği bilinmeyen söz konusu maskeler için sahte CE Belgesi ve yine sahte seri numaraları kullanıldığı gibi internet üzerinden yapılan satışlar için herhangi bir fatura da verilmiyor. Yeterli denetim yapılmadığı için üretimde kullanılan kumaşların, insan sağlığına zararlı olup olmadığı da bilinmiyor. Maskelerin koruyuculuğu da tartışma konusu. Fiyatı 5 liradan başlayan maskeler, özelliğine göre 100 liraya kadar alıcı buluyor.Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, nerede nasıl ve hangi şartlarda; hangi malzeme kullanılarak üretildiği bilinmeyen maskelerin sokakta ve internette satıldığına dikkat çekti.

DON KUMAŞINDAN MASKE!

Yalbuzdağ, “İnsanımız çok yaratıcı. Desenlisinden tutun dantellisine, iç çamaşırı kumaşından bambusuna kadar piyasada hemen her çeşit maske var. Neredeyse hepsi uydurma ‘C E Belgeli’, gerçek olmayan tescil numaraları var paketlerin üzerinde” dedi.

FİYAT VE DESENE ALDANMAYIN



Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, “Nano kumaş diye lanse edilen maskeler de piyasada ne yazık ki. Vatandaşlarımız bu tuzağa düşmemeli. Ne olduğu belli olmayan, sırf ucuz ya da farklı renk ve desenlerde diye maske almamalı. Eczane ve tıbbi cihaz satışı yapılan merkezlerden maske temin edilmeli” uyarısında bulundu.