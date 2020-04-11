Taksiler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında taksiler çalışacak mı?

Sokağa çıkma yasağından taksiler çalışacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak aranılan konular arasında yerini aldı. İçişleri Bakanlığı dün akşam yayınladığı genelgede hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bunun üzerine Taksiler çalışıyor mu? sorusu akıllara geldi. Dün akşam saat 24:00'de başlayan yasağın ardından taksilerin çalışama saatleri ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAKSİLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı dün akşam yayınladığı genelgede 48 boyunca sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar taksiler çalışıyor mu sorusu ile ilgili bilgi almak istiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamından taksilerin çalışma saatleri ile ilgili bilgi yer almıyor. İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.



Toplu taşıtların kullanımları ise şu şekilde; otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek. Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.