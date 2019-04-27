Takside darp davasında karar bakanlığa gönderildi

Olay, 21 Nisan 2012 günü Erzurum'un Palandöken İlçesinde meydana geldi. O dönem Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde okuyan Sevda Z. ve Lütfiye Z., Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan Fatoş Seçil Ş. ile Turizm ve Meslek Yüksekokulu'nda okuyan Begüm Ö., dedikodu yapmakla suçladıkları Kazım Karabekir Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi olan G.D.'yi, eşya verme bahanesiyle çağırıp, zorla taksiye bindirdi.





Kadir Y.'nin kullandığı takside, sol tarafa Begüm Ö., sağ tarafa da Sevda Z. ve Lütfiye Z. oturarak, genç kızın araçtan inmesini engellediler. Sevda Z., taksici Kadir Y.'ye 'sür' diyerek arkadaşları ile birlikte genç kızı dövmeye başladı. Genç kızın çığlıklarının duyulmaması için de yüksek sesli müzik açıldı. Ortaya oturtulan kıza, 3 arkadaş tokat, yumruk ve sopa ile vurdu.





Sağ ön koltukta oturan Fatoş Seçil Ş. ise olan biteni cep telefonu kamerasıyla kaydetti..



Dayak olayının ardından kızlar, G.D.'yi evinin önüne bıraktı. G.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 üniversiteli ile taksici, tutuklandı.





'ARKADAŞLARLA TAKSİDE DÖVDÜK'



Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan üniversiteliler, önce suçlamaları kabul etmedi. Cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıkınca suçlamayı kabul eden sanıklardan Sevda Z., "G., başkalarına Murat Ç.'nin beni yatağa bağlayarak, zorla cinsel ilişkiye girdiğini anlatmış. Bunun üzerine Murat beni arayarak, G.'yi döverek, kameraya çekmemi istedi. Biz de arkadaşlarla takside dövdük" dedi.



'SOPA SİLAH SAYILDI'



Diğer kızların da benzer ifadeler verdi. G.D. ise yargılama aşamasında şikayetinden vazgeçti. 5 sanık, olaydan 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.





4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2014 yılında yapılan karar duruşmasında mahkeme sopayı silah kabul ederek, Sevda Z., Begüm Ö., Lütfiye Z., Fatoş Seçil Ş. ile taksici Murat Y.'yi 'cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Murat Ç.'ye de 'yaralamaya azmettirme' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.





BAKANLIK MÜDAHİL OLACAK



Temyiz edilen dosya Yargıtay'da incelendi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, hükmün 20 Mart 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi'ne Dair Kanunun maddeleri gereğince kamu davasına katılma hakkı bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yokluğunda verildiğine vurgu yaptı. Bakanlığın temyiz hakkının bulunduğuna işaret eden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, gerekçeli kararın ilgili bakanlığa tebliğ edilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısını'nın talebi üzerine G.D.'nin darp edilme dosyasının gerekçeli kararı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderildi.

DHA