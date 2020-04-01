Tahsis numarası nedir, nasıl öğrenilir? SGK emekli tahsis numarası sorgulama nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyeleri için tahsis numarasına göre ödeme yapılacağını vurguladı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarası son rakamına göre ödenecek. SGK emekli tahsis numarası sorgulama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.

SGK EMEKLİ TAHSİS NUMARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tahsis numarası e-devlet üzerinden öğrenilebilir. E-devlet ile tahsis numarası öğrenebilmek için sisteme girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK tahsis numarası görülebilir.

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