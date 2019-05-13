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  3. Suudi Arabistan'ın 2 yakıt tankeri sabote edildi

Suudi Arabistan'ın 2 yakıt tankeri sabote edildi

Suudi Arabistan'ın 2 yakıt tankeri sabote edildi

Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Maden Bakanı Halid el-Falih, dün Birleşik Arap Emirlikleri´nin Füceyre limanı bölgesinde 2 yakıt tankerlerinin sabote edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bakan´ın açıklamalarına yer verdi. El-Falih, tankerlerin Ras Tanura limanından yükledikleri Suudi petrolünü, Aramco firmasının ABD'deki müşterilerine götürmekte olduklarını söyledi. Bakan, saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olmadığını; gemilerde ciddi hasar meydana geldiğini; denize petrol sızıntısı yaşanmadığını söyledi. Suudi Bakan, uluslararası toplumun, deniz seyrüsefer ve yakıt tankerlerinin güvenliğini korumak; bu tür olayların enerji piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini ve küresel ekonomiye verdikleri tehlikeyi azaltmak için ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.
 
BAE: 4 GEMİ SABOTE EDİLDİ
 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM, Dışişleri Bakanlığı´ndan yapılan açıklamayı aktardı. Açıklamada Füceyra limanı batısında, BAE karasularında 4 ticari geminin sabotaja uğradığı belirtildi.
 
Açıklamada, ilgili makamların gerekli tüm önlemleri aldığı; olayı yerel ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde soruşturduğu belirtildi. Bakanlık, sabotajda can kaybı ya da yaralanma vakasının yaşanmadığını vurguladı.
 
İRAN: ENDİŞE VERİCİ
 
İran devlet televizyonu Press Tv, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Moussavi´nin yaşanan gelişmelere dair yaptığı açıklamalara yer verdi. Moussavi, gelişmeleri `endişe verici´ ve `acı´ olarak niteledi. Moussavi, Basra Körfezi komşularını, deniz güvenliğini baltalamaya çalışan "kötü niyetli" yapılara karşı uyanık olmaları konusunda uyardı.

(DHA)

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