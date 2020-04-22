Suudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı Erzincan'da 14 gün karantinada kalacak

Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla öğle saatlerinde Erzincan Havalimanı’na iniş yapan işçiler ve aileleri, sağlık kontrolünün ardından polis, sağlık ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Piri Muhammed Bahaddin KYK Yurdu’na götürüldü. Burada 14 gün karantinada tutulacak 173 kişinin ihtiyaçları, Erzincan Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak. Uzun süredir Suudi Arabistan’da gelmeyi beklediklerini belirten işçiler, ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

İşçiler ile ailelerinin gelişleri ve tedbirler hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, ilgili kurumların desteği ile rahat yaşam alanı sağlamak için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

(DHA)