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08 Eylül 2020 Salı 07:20 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin çıkan karara İletişim Başkanı Altun'dan tepki

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin çıkan karara İletişim Başkanı Altun'dan tepki

İletişim Başkanı Altun, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında çıkan kararın Türkiye'nin ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SUUDİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasının vicdani ve hukuki bir sorumluluk olduğunun altını çizen Altun, Suudi yönetimine Türkiye'de devam eden cinayetle ilgili davada işbirliği çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'da mahkeme, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili nihai kararını verdi. 5 kişi 20'şer yıl, 3 kişi ise 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

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