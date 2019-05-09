Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Mayıs Survivor son bölümde büyük kavga!

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 2019 Survivor’da haftalar ilerledikçe heyecan gitgide artıyor. Survivor son bölüm 8 Mayıs akşamı izleyicilerle buluştu. Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kazanan takım anne yemekleri yeme fırsatının sunulacağı oyunda müthiş performansların yanı sıra takımların kendi içerisinde yaşanan kavgalar da damga vurdu. İşte, 8 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar!

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunun siyah takım kazandı.

Siyah takım: 10 – Beyaz takım: 7

Murat Ceylan: Yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Beyaz zorlu bir konsey atlattı.

Okay: Benim için zor ve stresli konsey oldu. Tecrübeli bir yarışmacıya karşı elenme adayı oldu, Yunan yarışmacılar benim büyük bir risk aldı, gidebilirdim de. Bundan sonra mücadeleme en iyi şekilde devam edeceğim.

Seda: Takımımızda bence çok şey değişecek. Bütün yenilgileri üstüne atamayız ama motivasyonumuz etkileniyordu. Beni pek sevemedi ama ben tolere edebiliyorum çünkü kızgınlıkla söylediği şeylerdi. Gittiği için memnunuz oyunlara çıkacak halimiz yok umarım bugün kazanırız.

Yusuf: Kazanmak istiyoruz, ödül oyunlarında başarılıyız performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Rekabet devam ediyor ama bizim biraz daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum.

BEYAZ TAKIMDA KAVGA ÇIKTI

Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununda Hikmet ve Seda oyun sonrası tartışma yaşadı. Dalaka ile karşı karşıya gelen Seda oyunu kaybedince Hikmet ile gerilim yaşadılar.

Seda: Gitmesi gereken isim Sabriye idi öyle de oldu. Takımın en kötüsü olarak gözüken isimdi.

Yusuf: Karşı takım istemeden olumlu şekilde eksildi. Ben Okay’ın başarılı olduğunu düşünüyorum o yüzden ismini görünce şaşırdım. Sabriye’nin kalacağını düşünüyordum ama Sabriye elendi.

Hikmet: Kesinlikle doğru şekilde eksildiğimizi düşünüyor. Ne yüreğim, ne elim ne de vicdanım titredi. Bari giderken laf söyleme. “Yok Okay’ı karşıma koydurdular, yok arkadan iş çevirdiler.”