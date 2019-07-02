Survivor Türkiye kazananı belli oldu! Survivor 2019 şampiyonu kim oldu?

Survivor 2019 şampiyonu kim oldu? Survivor Türkiye kim elendi? soruları bu akşam en çok aratılan konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere Survivor, Türkiye’de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan bir yarışma programı. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da bu akşam final heyecanı vardı. Tüm Türkiye Survivor 2019 finaline kilitlendi. Ekran başında yarışmayı takip eden izleyiciler Yusuf Karakaya ve Seda Ocak’ın performanslarını seyrettiler. Kıyasiye bir mücadelenin olduğu finallerde kazanan isimin kim olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Yusuf Karaya’nın annesi konuşurken fenalaştı ve yayına ara verildi. Yusuf ise bu durum karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Survivor Türkiye 2019 şampiyonu ve elenen ismi

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

Survivor 2019 Türkiye şampiyonu Yusuf Karakaya oldu.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Survivor 2019 Türkiye elenen ismi Seda Ocak oldu.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.

18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.

SEDA OCAK KİMDİR?

Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, önce anaokulu öğretmenliği, ardından spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.

Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İkizi Sema Aydemir gibi oldukça hırslı bir yarışmacı olan Seda Ocak, performansıyla göz doldurdu.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık.

Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.