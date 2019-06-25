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  3. Suriyeli nefreti hortladı

Suriyeli nefreti hortladı

Suriyeli nefreti hortladı

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul seçimlerini kazandığının belli olduğu dakikalarda sosyal medyada Türkiye’ye sığınan Suriyelilerle ilgili hareketlilik yaşandı.

HABER MERKEZİ  

#SuriyelilerDefoluyor başlığı hashtag oldu. Twitter’dan Suriyeli bir genç kızın, “Benim adım Galya, Suriyeliyim ve Aksaray Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği bölümünü okuyorum. Burs almıyorum, kendi harçlığımı çalışarak elde ediyorum" şeklinde attığı twitin altına düştüğü şu not ise yaşanan huzursuzluğu ortaya koydu: 

“Kendi ülkemde okumak isterdim ve hep hayalini kurmuşumdur lakin sosyal medyada Esad hükümetini kötülediğim için ismim kara listeye eklenmiş. Doğup büyüdüğüm toprakların içerisine girmek ölüm meselesi olmuştur. Burada çok şey öğrendim ve çok sevdiğim Türk dostlarım var. Yazılanlara çok üzülüyorum.” 

 

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