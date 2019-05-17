Suriyeli kadının cep telefonunu kapkaç yapan 2 zanlı tutuklandı

Basmane Polis Merkezi Amirliğine başvuran Suriyeli V.E.C (40), 1279 Sokak'taki bakkalın önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan iki gençten birinin elindeki telefonu alarak kaçtığını ifade ederek şikayetçi oldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri tespit edilen şüphelilerin A.O (20) ve H.O (25) oldukları belirlendi.

Zanlıların kaldığı otele operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri çalıntı cep telefonuyla birlikte yakaladı.

Cep telefonu sahibine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.O ve H.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkalarının olduğu bildirilen 2 şüphelinin kısa süre önce İzmir'e geldikleri belirlendi.

(AA)