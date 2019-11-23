Suriyeli Ermenilerden teşekkür

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan Cerablus’taki Ermeniler, ilçede özgürce yaşadıklarını belirterek, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu’na (SMO) teşekkür etti. 82 yaşındaki Artin Aduryan, harekattan sonra huzurlu bir yaşama kavuştuklarını, ilçenin DEAŞ teröründen kurtarılmasından sonra mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini vurguladı.

ALNIMDAN VURDULAR

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Cerablus’u terk etmediğini dile getiren Siron Çilingiryan, “Özgür Ordu gelmeden önce alnımdan vuruldum. Arkadaki kültür merkezinden bir keskin nişancı tarafından hedef alındım ancak kurşun sıyırdı. O sıra Cerablus’ta kimse yoktu, kendi kendimi tedavi ettim. Onlar (Türk askeri ve SMO) buraya gelince de sevinçten zılgıt attım, havalara uçtum, oynadım. Hepimiz keyifliyiz. Özgürlüğe kavuştuk” dedi. Çilingiryan, minnet duyduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a şöyle seslendi: “Sen bize hürriyetimizi verdin. Sayende nefes aldık. Şükürler olsun ki sen ve askerlerin, arkadaşların bize ulaştınız. Adamların gelip bize çok hürmet ediyor. Sana çok teşekkür ederim. Erdoğan bir ağabey, benim için her şeyden önce o gelir.”