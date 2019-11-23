Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Suriyeli Ermenilerden teşekkür

Suriyeli Ermenilerden teşekkür

Suriyeli Ermenilerden teşekkür

Terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’taki Ermeniler, huzur ve güven içinde yaşadıkları için Türk ordusuna minnet duyuyor. 

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan Cerablus’taki Ermeniler, ilçede özgürce yaşadıklarını belirterek, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu’na (SMO) teşekkür etti. 82 yaşındaki Artin Aduryan, harekattan sonra huzurlu bir yaşama kavuştuklarını, ilçenin DEAŞ teröründen kurtarılmasından sonra mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini vurguladı. 

ALNIMDAN VURDULAR 

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Cerablus’u terk etmediğini dile getiren Siron Çilingiryan, “Özgür Ordu gelmeden önce alnımdan vuruldum. Arkadaki kültür merkezinden bir keskin nişancı tarafından hedef alındım ancak kurşun sıyırdı. O sıra Cerablus’ta kimse yoktu, kendi kendimi tedavi ettim. Onlar (Türk askeri ve SMO) buraya gelince de sevinçten zılgıt attım, havalara uçtum, oynadım. Hepimiz keyifliyiz. Özgürlüğe kavuştuk” dedi. Çilingiryan, minnet duyduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a şöyle seslendi: “Sen bize hürriyetimizi verdin. Sayende nefes aldık. Şükürler olsun ki sen ve askerlerin, arkadaşların bize ulaştınız. Adamların gelip bize çok hürmet ediyor. Sana çok teşekkür ederim. Erdoğan bir ağabey, benim için her şeyden önce o gelir.” 


Maradona Merve'yi görecek
Merve Özbey'den nişanına iki gün kala şaşırtan hareket!
Yeşilçam'ın usta isminden örnek hareket! Organlarını bağışladı
Masterchef'ten elenen Suna'dan ilk açıklama!
Şeyma Subaşı'dan haciz iddialarına açıklama
<p>Uçak gemisinden havalanan Browning, çevrede bulunan özel tekneye doğru uçtu ve geri döndü. Donanm

Roket Adamın Gösteri Uçuşu Nefes Kesti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yavru Kangallar vatan için büyüyor

Tesla Cybertruck resmen tanıtıldı! Cybertruck'ın özellikleri nedir? Neler sunuyor?