Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği görüntülendi. YPG'li bazı teröristlerin sınır hattında bekleyip Türkiye tarafını gözlerken, başka bir terörist grup ise araçlarla hareket ettiği anlar Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Öte yandan bir süre önce Kamışlı'da indirilen terör örgütü YPG'yi simgelen bez parçalarının tekrar asıldığı gözledi.

DHA