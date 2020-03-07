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Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı

Suriye'deki üslere obüs sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerine obüs sevkiyatı yapıldı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı sınıra sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar polis eskortluğunda İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na getirildi. Obüslerin daha sonra Suriye'nin İdlib kentindeki TSK'ya ait üslere konuşlandırılacağı bildirildi.

(DHA)


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