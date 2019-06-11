  • $5,8064
  • 6,5734
  • 246.777
  • 93.174
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 14:29 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:29

Suriye sınırında PYD- PKK'lı terörist yakalandı

Suriye sınırında PYD- PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Resulayn bölgesinden bir teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Ceylanpınar ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubunu yakaladı.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

AA

Sabah Kahvaltısında Hangi Besinler Tüketilmeli?

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fenerbahçe transfer haberleri! 10 Haziran Fenerbahçe transfer son durum ne?

Çocuğu için öyle bir şey yaptı ki

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.