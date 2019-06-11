11 Haziran 2019 Salı 14:29 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:29
Suriye sınırında PYD- PKK'lı terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Resulayn bölgesinden bir teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.
Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Ceylanpınar ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubunu yakaladı.
Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
AA