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28 Mayıs 2019 Salı 13:02 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 13:04

Suriye sınırında bir PKK'lı terörist yakalandı

Suriye sınırında bir PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.

(AA)

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