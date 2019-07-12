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Suriye sınırına mühimmat takviyesi

Suriye sınırına mühimmat takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat ve personel taşıyıcı araç takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat ve personel taşıyıcı araç takviyesi yapıldı.

Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen personel taşıyıcı araçlar ile mühimmat yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

AA

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