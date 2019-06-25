Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7645
  • 6,5672
  • 265.202
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. 

Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!