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09 Haziran 2019 Pazar 10:11 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 10:11

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, gece Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında şehir merkezinde ilerleyen askeri araçların Kırıkhan ilçesindeki konvoyunu gören vatandaşlar, konvoyun önünü keserek askere selam verdi. Askeri personeller ise selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi.

(İHA)

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