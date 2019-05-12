Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden daha önce Gaziantep ve Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Takviye güçlerin Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Uyarıdan sonra Zehra sessiz
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?
Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a borcu var
'Eşim değildi, baldızımdı'
Orta Çağ tarihi, Haçlılar ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ile ilgili yeni bilgiler veren ve ezberl

Haçlılar ve Selahaddin Eyyubi Efsanesi - Konuk: Ahmet Deniz Altunbaş | #TarihiGün Bölüm 2

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekli olamayana zamlı maaş!

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçından ilk kareler