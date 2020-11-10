Suriye Geçici Hükümeti Sağlık Bakanı Dr. Muram Al-Shiekh: YPG'nin kontrolündeki bölgeleri korona vurdu

Suriye’de artan vakaları AKŞAM’a değerlendiren Suriye Geçici Hükümeti Sağlık Bakanı Dr. Muram Al-Shiekh “Bölgedeki tüm faaliyetlerimizi Türkiye Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütüyoruz” diyerek önemli açıklamalarda bulundu:

30 BİN TEST UYGULADIK



“Bölgemizde risk grubunda olduğu tespit edilen veya Kovid-19 olmasından şüphelendiğimiz 30 bin kişiye test uyguladık. Bu yapılan testlerden 5 bin 382’i pozitif çıktı, 2 bin 275 vaka iyileşti, 42 vatandaşımızı kaybettik. Hali hazırda 3 bin 75 aktif vakamız var. Bölgemizdeki koronavirüs vakaları en fazla İdlib’de ve Halep’in kuzey kırsalında görüldü. Şüpheli kişilere yönelik gerçekleştirdiğimiz test sayısı günlük 950 civarında. Yapılan testlerin yaklaşık 250’si pozitif çıkıyor. Ülkemizde vaka artışının en büyük nedeni hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak. Bu noktada maske, mesafe ve hijyen konularında mümkün olduğunca önlem ve denetimlerimizi sıklaştırdık.”

“Esad Rejimi ve YPG/PKK kontrolündeki bölgeler ile ilgili elimizde net bilgiler yok. Ancak rejimin ve terör örgütünün açıklamalarına göre 31 Ekim’e kadar Suriye’nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK bölgelerinde, 4 bin 604 vaka, 120 ölü var. Rejimin hakimiyetindeki bölgelerde ise pozitif vakaların sayısının 5 bin 789 olduğu, 292 ölüm bulunduğu belirtiliyor. Bu bölgelerden bize ulaşan bilgilere göre her iki bölgede de durum çok vahim ve hastaneler yetersiz.”

Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye ile ortak çalışarak hem halkı bilgilendiriyor hem de izlenecek yol haritasını belirliyor.



TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALDILAR, SINIRDA TEST YAPIYORLAR



DSÖ ve Türkiye Sağlık Bakanlığı ile ortak hareket ederek çeşitli tedbirler aldıklarını belirten Dr. Muram Al-Shiekh şöyle devam etti: “Ülkenin kuzeyinde her biri 20 yatak kapasiteli 3 karantina merkezimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Şüpheli durumların tespiti için bir laboratuvar kuruldu. Ülkenin kuzeyindeki sınır kapılarında vakaların tespiti için çadırlar kurduk. Ekiplerimiz Türkiye’de eğitim aldı.”

TÜRKİYE ÜÇ HASTANE KURDU



“Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Suriye’de yaptırdığı üç hastane kısa süre önce tamamlandı. El Bab, Mare ve Çobanbey bölgelerinde hizmete sunulan hastanelerin toplam yatak kapasitesi 475. Sadece kapılarını açmakla kalmayan Türkiye, Suriye topraklarında da bizlere yardım elini uzattı. Ayrıca bölgemizde sağlık sektöründe hizmet sunan çeşitli Türk dernekler de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bizlere vermiş oldukları destekler için minnettarız. Önümüzdeki süreçte Türk hükümetinden sağlık personeli eğitimi noktasında da geniş bir iş birliği talebimiz olacak.”