'Süresiz Nafaka' ne olacak? Bakan Gül'den dikkat çeken çıkış

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında önemli açıklamalar yaptı.

Gül, uzlaşma uygulamasının olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekerek vatandaşın devlet ile ihtilaflarının da mahkemeye gerek kalmadan çözülmesi için idari sulh dosyalarında uzlaşma yöntemini devreye sokacaklarını açıkladı.

Yeni yargı paketinde yer alacak düzenlemeyle 1 milyondan fazla davanın çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Özellikle vatandaşın devletten alacaklarını daha hızlı tahsil edebilmesinin yolunu açacak uzlaşma uygulamasının detayları önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak.

SÜRESİZ NAFAKA NE OLACAK?

Gül, "Birçok mağduriyet var. Bunu sona erdirirken kadınların mağduriyetine de sebebiyet vermemek lazım. Nafaka süresiz olmaz. Belli bir süre için olur. Ama Türkiye'deki pratiği de dikkate alıp gözden geçirme ihtiyacı var. Süreyi hakim veriyor. Belli bir süre öngörülebilir. Bu mağduriyetin giderileceğine inanıyorum" dedi.

Gül, sorunun ortadan kaldırılması için henüz bir ortak zemin oluşmadığına dikkat çekerek "Bu konuda bir mutabakata ihtiyaç var" ifadesini kullandı.