Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuçları 9 Nisan 2020 şanslı rakamları...
Süper Loto sonuçları 9 Nisan Perşembe günü arama motorunda yoğun olarak araştırılıyordu. Süper Loto 9 Nisan sonuçları saat 21.15'te belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay'da gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr' adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Haberimiz içerisinden MPİ Süper Loto sonuçları 9 Nisan 2020 şanslı rakamlarına ulaşabilirsiniz.
9 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Kolay yoldan para kazanmak isteyenler 9 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfasına girerek şanslı rakamları öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş canlı olarak ‘millipiyango.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlandı. İşte Süper Loto 9 Nisan sonuçları şanslı numaraları...
9 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. İşte şanslı rakamlar...
Süper Loto 9 Nisan sonuçları: 14, 24, 25, 26, 32, 47
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SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.