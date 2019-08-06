Süper Kupa finali ne zaman

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar arasında oynanacak TFF Süper Kupa finali maçı için geri sayım başladı. İşte TFF Süper Kupa final maçı hakkında detaylar

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray Akhisar maçı 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman stadyumunda saat 21:30’da oynanacak. Maçı A Spor kanalı canlı olarak verecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.