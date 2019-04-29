Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sultangazi'de genç kız kameraya almıştı o tacizci yakalandı

Sultangazi'de genç kız kameraya almıştı o tacizci yakalandı

Sultangazi'de genç kız kameraya almıştı o tacizci yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 23 yaşındaki G.Y., 24 Nisan'da yolda yürürken bir kişinin tacizine uğradı. Sokak ortasında cinsel organını gösteren tacizciyi, genç kadın cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu. Polis o kamera görüntülerinden tacizcinin kimliğine ulaştı. Tacizci Bursa'da saklandığı evde yakalandı.

Sultangazi'de özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye, cinsel organını göstererek taciz eden şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polise yakalanmamak için sakallarını kestiği ve Bursa'da yaşayan amcasının evine kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de kimliği belirsiz bir kişi 24 Nisan'da özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye takip ettiği sırada cinsel organını göstererek taciz etti. Çantasından cep telefonunu çıkaran genç kadın bir yandan hızlı adımlarla yürürken, bir yandan da kendisini taciz eden kişiyi kameraya kaydetti. Genç kadın tacizciden şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin F.A.İ. olduğunu kadının çektiği görüntüler ve güvenlik kamera görüntülerinden belirledi. 

TANINMAMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 Nisan'da şüphelinin Bursa Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirleyerek baskın düzenledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.A.İ.'nin taciz konusunu gerçekleştirdiğini kabul ettiği, tanınmamak için sakallarını kestiğini ve Bursa'da yaşayan amcasının yanına kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekipleri F.A.İ.'yi İstanbul'a getirerek Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk etti. Şüpheli F.A.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi