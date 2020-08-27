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  3. Sultangazi'de fabrikada patlama
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:20 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de fabrikada patlama

Sultangazi'de fabrikada patlama
DHA

İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Sultangazi'de bilye fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Habipler Mahallesi 2691 Sokak'ta bulunan bilye fabrikasından henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu fabrikadaki 2 kişi başından hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın etkisiyle fabrikada yoğun duman oluşurken, iş yerinin bir duvarı da yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrika içindeki dumanı tahliye etme çalışmaları sürerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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