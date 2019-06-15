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Sultangazi'de çıkan yangında can pazarı yaşandı

Sultangazi'de çıkan yangında can pazarı yaşandı

Sultangazi'de, 5 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangın sırasında çocuklarıyla birlikte evde mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 50. Yıl Mahallesi 2017 Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın girişinde bulunan elektrik panosu bir anda alev aldı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Binanın bodrum ve giriş katında oturanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı. Üst katlarda oturanlar ise mahsur kaldı. Mahsur kalan bina sakinleri  pencere, balkon ve çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan binadan duman tahliyesi yaparken bir yandan merdiven aracıyla binada mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

ARALARINDA BEBEKLERİN DE BULUNDUĞU 9 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiyenin bir merdiven aracıyla aralarında bebek, çocuk ve kadınların bulunduğu 9 kişi kurtarıldı. Mahsur kalanlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 bebeğe olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bebeklerden birinin annesi gözyaşlarını tutamadı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

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