Süleymani'nin öldürülmesi Türkiye'yi nasıl etkiler? Ceyhun Bozkurt'tan 'kukla devlet tuzağı' uyarısı

Gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin Türkiye’ye yönelik olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SuperHaber YouTube kanalı Genel Koordinatörü Barış Özkan ile birlikte yürüttüğü “Haberin Olsun” programında konuşan Ceyhun Bozkurt, İran’ın ABD’ye verebileceği olası yanıtlara değinerek “artık suikast kapısının açıldığını” ve iki devlet arasında doğrudan saldırıların başladığını vurguladı.

Irak’ın ABD’yi ülkeden çıkarmaya çalışmasının “Erbil’de kukla bir devlet kurulması” ile sonuçlanabileceğine dikkat çeken Bozkurt, böylesi bir senaryoda Irak’ın toprak bütünlüğünün bozulması ihtimaline ilişkin 1926 Ankara Anlaşması’na atıf yaparak, “Türkiye, Misak-ı Milli sınırları hattı içindeki -Türkmenlerin, Kürtlerin ve Arapların da yaşadığı- belli bir coğrafyayı talep etme hakkına sahiptir.” dedi.

İRAN NASIL YANIT VERİR?

Kasım Süleymani’nin herhangi bir komutan olmadığını, İran için bir simge olduğunu belirten Bozkurt, “İran şimdi ne yapar?” sorusuna verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“İran’da Ali Hamaney tarafından üç günlük yas ilan edilmişti. Bu süreç içerisinde İran’dan kimse bir şey beklemiyordu zaten. İran’ın bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor; ama bu cevap nasıl verilecek? Herkesin merak ettiği nokta o. İran politikası, yani Fars geleneği, biraz olayı soğutur. Herkes sakinleştiği anda bir hamle yapar. Geçmişten gelen durum budur. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran tarih boyunca hiçbir savaş kazanmamıştır, ama hiçbir müzakereyi de kaybetmemiştir.” sözü, aslında buna atıftır. İran sessizce bekler ve sert bir darbe indirebilir.”

DOĞRUDAN ÇATIŞMA MI, VEKALET UNSURLARI ÜZERİNDEN ÇATIŞMA MI?

Merak edilen bir diğer noktanın da “İran doğrudan mı yanıt verecek, yoksa vekalet unsurları üzerinden mi yanıt verecek?” sorusu olduğunu ifade eden Ceyhun Bozkurt, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar vekalet unsurları üzerinden bir mücadele yürüyordu. Amerika belli kuvvetleri destekliyordu, İran belli kuvvetleri destekliyordu. Fakat Kasım Süleymani olayı, Amerika’nın doğrudan konvansiyonel bir müdahalesi oldu. ABD silahlı kuvvetlerinin, doğrudan üst düzey İranlı bir generalini hedef alması durumu gerçekleşti.”

SUİKAST KAPISI AÇILDI

Vekalet unsurları üzerinden belli birtakım eylemler yapılabileceğini belirten Bozkurt, İran’ın doğrudan yapabileceği saldırılara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ama aynı zamanda İran ordusu, İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü doğrudan bir saldırı gerçekleştirecek mi? Örneğin İran Hava Kuvvetleri, Körfez’de bir Amerikan hedefini gözetecek mi? Kasım Süleymani örneğindeki gibi çok önemli bir şahsiyete yönelik bir saldırı mı olur? Veya ABD’nin müttefiklerinden, mesela İsrailli bir siyasiye mi saldırı olur? Suudi Arabistan’da çok üst düzey bir siyasiye mi saldırı olur? Bunları bilemiyoruz, ama artık suikast kapısı açılmıştır.”

İRAN YANIT VERMEZSE NE OLUR?

Tahran’daki kaynaklarıyla da konuştuğunu söyleyen Ceyhun Bozkurt, İran’ın ABD’ye bir yanıt vermemesi durumunda bunun “teslimiyet” olarak algılanacağını kaydetti. Bu nedenle İran’ın çok büyük ihtimalle bir yanıt vereceğini belirten Bozkurt, olası yanıtın zamanlaması noktasında kimsenin net bir bilgisi olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE NASIL ETKİLENİR? ERBİL’DE “KUKLA DEVLET” TUZAĞI

ABD ile İran arasındaki gerginliğin Türkiye’yi etkileyebileceği boyuta ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ceyhun Bozkurt, Erbil’de oluşturulabilecek bir kukla devlet tuzağına dikkat çekti.

Irak’ta artık “ABD’nin ülkedeki askerî varlığına” yönelik kararlar çıkmaya başladığını vurgulayan Bozkurt, ABD’nin Tel Aviv-Kudüs oyununu hatırlatarak şunları kaydetti:

“Eğer gerilim artar da Amerika çıkıp ‘Ben Bağdat Büyükelçiliği’ni kapatıyorum, bundan sonra Erbil’deki konsolosluğum Büyükelçiliktir.’ derse ne olacak?”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) üç ülkenin tavrından dolayı -iptal etmeyip- askıya aldığı referandum kararı olduğunu hatırlatan Ceyhun Bozkurt, “Yarın öbür gün IKBY’nin, ABD’nin askerî desteğini arkasına alarak ve Musul ile Kerkük’ü de işgal ederek bir devlet ilân etmesi durumunda çarşı pazar karışır. Tabiri caizse, Pandora’nın Kutusu açılabilir.” ifadelerini kullandı.

IRAK’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ BOZULURSA TÜRKİYE NE TALEP EDEBİLİR?

1926 Ankara Anlaşması’na atıf yapan Ceyhun Bozkurt, “Irak’ın toprak bütünlüğü korunduğu sürece Türkiye’nin bir talebi yok. Fakat Irak’ın toprak bütünlüğü bozulduğu anda Türkiye, Misak-ı Milli sınırları hattı içindeki -Türkmenlerin, Kürtlerin ve Arapların da yaşadığı- belli bir coğrafyayı talep etme hakkına sahiptir.” şeklinde konuştu.

Bunun kısa vadede gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını vurgulayan Bozkurt, “Irak merkezli bir gerilim sürer ve bir parçalanma söz konusu olursa, çünkü mezhepsel gerilimi de ateşlemeye çalışıyorlar, Türkiye bu noktada müdahil olacaktır.” dedi.