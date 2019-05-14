Şule Çet davasında flaş gelişme! Sanıkların sözleri şoke etti

Şule Çet'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, olayın bir numaralı zanlısı Çağatay Aksu'nun avukatının mahkemeye sunduğu inceleme taleplerine sert tepki gösterdi. Avukat Umur Yıldırım; karşı tarafın davanın başından beri Şule Çet'in ölümüne intihar süsü vermek için çalıştığını buna göre "erkek arkadaşlarıyla problemleri var, annesi iki yıl önce vefat etti, psikolojisi bozuk" gibi söylemler üretti de mahkemeyle alay ediyorlar!

Ankara'da lüks bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet (23) davasında yarın yapılacak duruşma öncesi, olayın bir numaralı şüphelisi Çağatay Aksu cephesinden mahkemeye yeni dilekçe sunuldu.

Dilekçede, Şule ile babası İsmail Çet arasındaki banka hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi. Babanın kızına para göndermediği öne sürülerek bu durumun Çet'in psikolojisini etkileyebileceği iddia edildi.

'Geliri iyiydi'

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise iki zanlının bugüne kadar olaya intihar süsü verebilmek için gerçeğe aykırı birçok beyanda bulunduğunu anımsatarak şunları söyledi: "İlk başta 'Şule'nin annesi 2 yıl önce vefat etti, Şule'nin erkek arkadaşıyla problemleri var, psikolojisi bozuk' gibi ifadelerde bulundular. Biz bunların hepsini çürüttük. Şule'nin annesi 2009'da vefat etti, Şule erkek arkadaşıyla olay günü dahi konuşuyor, Şule'nin psikolojisinin düzgün olduğunu dosyaya rapor ile sunduk...

"Gelinen noktada faillerin yeni savunması Şule'ye babasının para göndermediği için intihar ettiği gibi izahtan uzak bir beyandır. Şule zaten faillerin yanında günlüğü 120 liraya çalışıyordu. Devletten kredi alıyordu. Babası ona para gönderiyordu. Aylık 3 bin liraya yakın bir geliri vardı. Öğrenci için muazzam bir rakam. Kaldı ki hangimiz babamız para göndermediği için intihar ettik? Katil zanlılarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanları bizi şaşırtıyor. Delil karartan birinin halen bunları söylüyor olması, mahkeme ile alay etmektir."