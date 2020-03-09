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  3. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a suikast girişiminde bulunuldu

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a suikast girişiminde bulunuldu

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a suikast girişiminde bulunuldu

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un başkent Hartum'da kendisine yönelik bir suikast girişiminden sağ kurtulduğu bildirildi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, Sudan’da başkent Hartum’un kuzeydoğusunda Başbakan Hamduk’un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk’un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı, konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.


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