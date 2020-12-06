Suçüstü yakalanan torbacı HDP'li çıktı

Aksaray’dan Adana’ya uyuşturucu sevkiyatında görevlendirildiği öne sürülen Şaşmaz, tutuklandı. Şaşmaz’ın kaldığı evde yapılan aramalarda da; 147.9 gram ‘Bonzai’, 6.2 gram esrar, 1.1 gram metamfetamin ve 10 adet de ‘Ectacy’ adlı sentetik uyuşturucu hap çıktı.

MAHALLE SORUMLUSU



Örgütün, hakimiyet kurduğu merkez Seyhan’a bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde gençlik sorumluları arasında gösterilen Şaşamaz’ın, sokak eylemlerini organize edip, bizzat yönettiği öne sürülmüş ve tutuklanmıştı. Halit Şaşmaz, 2019 yılı Ağustos ayında da tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden salıverilmişti. Şaşmaz’ın, sorumluluğundaki gençlere, “Burada uyuşturucuyu yasaklıyorum. Bu mahallelere artık uyuşturucu giremeyecek. Buna izin vermeyeceğiz” dediği ortaya çıktı.