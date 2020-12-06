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06 Aralık 2020 Pazar 06:01 | Son Güncelleme:

Suçüstü yakalanan torbacı HDP'li çıktı

Suçüstü yakalanan torbacı HDP'li çıktı
- SONER KAN

Adana'da geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklandıktan bir süre sonra serbest kalan ve aynı zamanda HDP Adana Gençlik Meclisi üyesi olan 21 yaşındaki Halit Şaşmaz, Aksaray'da torbacılık yaparken suçüstü yakalandı.

Aksaray’dan Adana’ya uyuşturucu sevkiyatında görevlendirildiği öne sürülen Şaşmaz, tutuklandı. Şaşmaz’ın kaldığı evde yapılan aramalarda da; 147.9 gram ‘Bonzai’, 6.2 gram esrar, 1.1 gram metamfetamin ve 10 adet de ‘Ectacy’ adlı sentetik uyuşturucu hap çıktı.

MAHALLE SORUMLUSU

Örgütün, hakimiyet kurduğu merkez Seyhan’a bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde gençlik sorumluları arasında gösterilen Şaşamaz’ın, sokak eylemlerini organize edip, bizzat yönettiği öne sürülmüş ve tutuklanmıştı. Halit Şaşmaz, 2019 yılı Ağustos ayında da tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden salıverilmişti. Şaşmaz’ın, sorumluluğundaki gençlere, “Burada uyuşturucuyu yasaklıyorum. Bu mahallelere artık uyuşturucu giremeyecek. Buna izin vermeyeceğiz” dediği ortaya çıktı. 

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