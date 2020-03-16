Stresi hobi azaltır

OSMAN NURİ CERİT



Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında karantina uygulamaları başta geliyor. Türkiye’de bu boyutta önlemler henüz uygulanmasa da bazı vatandaşlar evden çıkmamayı tercih ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu durumda vatandaşların yaşayabilecekleri stres bozukluklarına karşı alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: İlk başlarda kaygı ve panik olması doğal. Bu durumda sakin kalın. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün. Doğru beslenin, düzenli uyuyun, egzersiz yapın. Sosyal temaslarınız e-mail veya telefonla gerçekleştirin.

RESMİ BİLGİLERE İNANIN



Sigara, içki veya uyuşturucu kullanmayın. Endişe ve ajitasyon verici haberlerden uzak durun. DSÖ veya Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgileri dikkate alın. Hobilerinizle uğraşarak vakit geçirilmeniz de stres yönetiminde etkili olacaktır.

ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR



DSÖ, yaşanan panik ve stres ortamında çocuklarının yetişkinlere oranla daha çok etkilendiğine de vurgu yaptı. Bunun için “Çocukların anlayabileceği kelimelerle hastalığı anlatın” denilen açıklamada “Hastalıktan korunma yöntemlerini anlatın. Çocuklar böyle durumlarda yetişkinlerin sevgi ve dikkatine daha çok ihtiyaç duyar. Onlarla daha çok vakit geçirin” ifadelerine yer verildi.