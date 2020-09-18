  • $7,5635
  • 8,9639
  • 475.171
  • 1113.12
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu
18 Eylül 2020 Cuma 13:18 | Son Güncelleme:

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu

İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet, yeni kurulan başkanlığın görevleri arasında sayıldı.

SEFERBERLİKTE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI DA YAPACAK

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı ayrıca, afet, kriz ve olağanüstü hâl durumlarıyla savaş hali ve seferberlikte stratejik iletişim ve kriz yönetimi çalışmaları da yapacak.

<p class='MsoNormal'>Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai ise tutuklandı. Ak

“Şımarık Ünlüler Sendormu”

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

'Orkide çiçek açmıyor' diyorsanız işte çözüm önerileri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.