Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet, yeni kurulan başkanlığın görevleri arasında sayıldı.

SEFERBERLİKTE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI DA YAPACAK

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı ayrıca, afet, kriz ve olağanüstü hâl durumlarıyla savaş hali ve seferberlikte stratejik iletişim ve kriz yönetimi çalışmaları da yapacak.