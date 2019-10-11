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  3. STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Tarihi operasyona STK'lardan tam destek geldi.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Tarihi operasyona STK'lardan tam destek geldi. 
 
Ortak bir açıklama yapan STK'lar Türkiye'nin operasyonunun haklı olduğunu vurguladı.
 
Açıklamayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı.
 
Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin bu haklı duruluşunun arkasındayız. Gün sessiz kalma günü değildir. " dedi.
 

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