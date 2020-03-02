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  3. STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması

STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek vermek için 81 ilin STK başkanı ortak açıklama yapıyor.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Genel Başkanı Hamza Akbulut öncülüğündeki 31 sivil toplum kuruluşunun başkanı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklama yapıyor.

Akbulut açıklamasında, "Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yaptığımız mücadelenin birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum." dedi.

81 İLDEN BAĞLANTI

Haliç'te kurulan telekonferans sistemi ile diğer illere bağlanılarak, oradaki STK başkanları ile görüşme yapılıyor. Başkanlar, desteklerini açıklıyor.

(AA)

STK'LARDAN BAHAR KALKANINA DESTEK!

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