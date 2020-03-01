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  3. Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

İHA'nın geçtiği haberde Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

HATAY'I İSTİYORLARDI!

Gözaltına alınan isimler Hatay için "Çalıntı eyalet" başlıklı bir haber yaparak servis etmişti. Son dakika gözaltı uygulamasının bu nedenle yapıldığı belirtildi.


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