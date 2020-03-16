Spor salonları kapatıldı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika corona virüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Corona virüs konulu ek bir genelge gönderdi. Vatandaşları toplu olarak bulunduğu kahvehane, sinema, tiyatro ve spor salonları gibi alanları ilgilendiren genelge kapsamında bir dizi karar alındı. Alınan tedbirlerle virüsün etkisinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar yaşam alanlarını etkileyen genelgeye ilişkin detayları merak ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında spor salonları kapatıldı mı? İşte Bakanlığı yayımladığı genelgenin detayları...



SPOR SALONLARI KAPATILDI MI?

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi.

Genelgeye göre, "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri" geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulacak.

Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00:00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek.

Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de saat 00.00 itibarıyla durdurulacak.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.