Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli mi? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik için bekleyiş başladı. Adaylar sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihlerini merak ediyor. Sözleşmeli öğretmen adayları branş dağılımlarını da sorguluyor. Açıklamaya göre branş dağılımları, Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781) şeklinde olacak. Bir an önce sözleşmeli öğretmenliğe başlamak isteyen adaylar, sözlü sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Haberimizin ayrıntılarında detayları bulabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran’da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz’da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

SÖZLÜ SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz’da alınacak ve 16 Temmuz’da sonuçlandırılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin müracaatlar 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemleri ile ilgili tarihler ise daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfalarında duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMLARI NASIL OLACAK?

Kurumun yaptığı açıklamaya göre atamalarda branş dağılımları şu şekilde olacak; Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)

SÖZLÜ SINAVDAN EN AZ 60 ALANLAR TERCİH YAPABİLECEK

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.