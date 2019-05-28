Sözde yazar Abdullah Şevki'nin iğrenç satırlarına yayınevinden akılalmaz savunma

Zümrüt Apartmanı isimli kitap Türkiye'yi ayağa kaldırdı. sözde Abdullah Şevki isimli yazarın, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları aracılığıyla yayınladığı kitapta açık açık pedofili ifadeleri yer aldı. Kitaptaki bölümün ortaya çıkmasıyla birçok kitapevi kitabı raflarından kaldırdı, online satışlar da durduruldu.

HALK AYAKLANDI, ŞİKAYET YAĞIYOR

Sosyal medya kullanıcıları, kitabın derhal toplatılması ve satışının durdurulması gerektiğini belirtti. Söz konusu kitapla ilgili yasal işlem başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuru yağıyor.

YAYINEVİNDEN SKANDAL SAVUNMA

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alaattin Topçu, "Kurgu Kültür Merkezi Yayınları" adlı Instagram hesabından, skandal ifadelerin yer aldığı kitabı ve yazarı savundu.

Alaattin Topçu, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Ropçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerinde bulundu. Topçu daha sonra paylaşımını sildi.