Söz İstanbullu'da

Osman Nuri CERİT

İstanbul seçmeni, YSK’nın 31 Mart’ta yapılan Büyükşehir Belediye seçimine ilişkin “yenileme” kararı çerçevesinde yarın sandık başına gidecek. 31 Mart’taki seçmen listeleri geçerli olacak. Saat 08.00’de başlayıp, saat 17.00’de sona erecek seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, İstanbul genelinde kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak.

KISITLI SEÇMENE ŞERH

Kısıtlı olduğu halde 31 Mart’ta oy kullanan, ancak yapılan itirazlar sonucu kısıtlılığı ortaya çıkan kişiler ile 31 Mart’tan sonra aldığı hüküm, askerlik ve vefat nedeniyle seçme hakkını kaybedenlerin listedeki isimlerinin yanına “oy kullanamaz” şerhi düşülecek. Oy verme saati sona erdiğinde, oylarını kullanmak için sıra bekleyen varsa, Sandık Başkanı tarafından yapılacak sayım ve kimlik tespiti ile bu seçmenler oy verebilecekler. Seçim yasakları bugün saat 18:00’de başlayacak, yayın yasağı yarın saat 21.00’de sona erecek.

YASAKLARA DİKKAT

• Haksız oy temin edenlere 1 yıldan 3 yıla hapis cezası,

• Seçmenin oyunu kullanmasına engel olana 4 yıla kadar hapis,

• Seçmene herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunanlar 3 aydan 1 yıla hapis cezası,

• Seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs edenler 2-5 yıla hapis cezası,

• Başkasının adına oy vermeye teşebbüs edene 3-5 yıla kadar hapis.

TEK PUSULA TEK ZARF

• Sandığa giderken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan; Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi belgelerden birini mutlaka yanınıza alın.

• Nerede ve kaç no’lu sandıkta oy kullanacağınızı gösteren seçmen bilgi kağıdını da beraberinizde götürün.

NASIL OY KULLANACAĞIZ?

• Kabine girmeden telefonunuzu sandık kuruluna bırakın.

• Seçmen bilgi kağıdınızı ve kimliğinizi sandık kurulu görevlisine verin ve listede adınızı bulun. Size beyaz renkte tek oy pusulası, tek zarf ve üzerinde “evet” veya “tercih” yazan mühür verilecek.

• Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz partinin altındaki yuvarlak alana “evet” mührünü basın. Mührün dışarı taşmamasına dikkat edin.

• Oy pusulasının bulunduğu zarfı şeffaf sandığa atın. Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yeri imzalayın